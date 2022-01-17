С начала 2022 года в бюджет Краснодара поступило 399 млн рублей

В бюджет Краснодара с начала года поступило 400 млн рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С начала 2022 году план бюджетных поступлений в Краснодаре исполнен на 47%. Казна краевого центра пополнилась 399 млн рублей собственных доходов. Как сообщили в мэрии города, бюджет – основной источник финансирования программ развития Краснодара.

- На сегодняшний день городской бюджет - главный источник для развития города, для выполнения задуманных нами проектов и программ, - рассказал глава краснодарской администрации Андрей Алексеенко.

Между тем расходы муниципалитета составили 274 млн. Половина средств была направлена на зарплату бюджетникам – 136 млн рублей и еще 132 млн были израсходованы на субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

В 2022 году Краснодар досрочно погасил кредит в размере 400 млн рублей, который был взят в 2021 году.