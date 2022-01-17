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Общество17 января 2022 16:40

Жителей Сочи предупредили о сильнейшем снегопаде

По прогнозам снег пойдет до конца 18 января
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи выпадет снег. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи выпадет снег. Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи синоптики предупредили о надвигающейся на курорт непогоде. По данным метеорологов снегопад накроет предгорные районы города уже в ближайшие сутки. В администрации Сочи сообщили о переводе в усиленный режим работы всех городских оперативных и дорожных служб.

- Согласно штормовому предупреждению метеорологов, до конца 18 января ожидается очень сильный снегопад с налипанием мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах гололедица, ухудшение видимости в осадках 500-1000 м., - рассказали в мэрии курорта.

Жителям и гостям города лучше воздержаться в эти дни от поездок на личном транспорте, на котором летняя резина не заменена на зимнюю. Также не следует парковать машины под деревьями и рекламными щитами.