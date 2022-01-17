В Сочи отменили крещенские купания

В Сочи отменены крещенские купания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи отменены крещенские купания. Такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями. По прогнозам синоптиков, до конца 18 января в городе действует штормовое предупреждение. Курорту угрожают снегопад и подъем уровня рек.

- Убедительно просим жителей и гостей города воздержаться от Крещенских купаний в ночь на 19 января. Это может быть опасно для жизни и здоровья. В храмах города установлены специальные емкости, где каждый желающий может набрать освященную воду, – в мэрии Сочи распространили сообщение начальника управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации города Сочи Татьяна Катаниди. Праздничные литургии пройдут во всех храмах Сочи 18 и 19 января. Церковные богослужения будут проведены с учетом всех требований Роспотребнадзора.