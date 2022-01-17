В 2022 году на ремонт канализационных сетей истратят 360 млн рублей в Краснодаре

В Краснодаре на ремонт канализационный сетей истратят более 350 млн рублей. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре на ремонт и модернизацию 16 км канализационных сетей в 2022 году планируют истратить около 360 млн рублей. Как сообщили в краснодарском Водоканале, еще 35 млн рублей заложены на промывку коллекторов, которые регулярно забиваются из-за халатного отношения абонентов. Сотрудникам коммунальных служб попадались даже шины автомобилей, которые кто-то «смыл» в канализацию.

— Я прошу этот момент учесть. И если сети водоканала проходят там, где идут дорожные работы – пусть водоканал тоже участвует в приемке этих работ. Кирпичи, камни и прочие отходы дорожного ремонта не должны попадать в бытовую канализацию, — рассказал глава города Андрей Алексеенко.

В наступившем году планируется отремонтировать сети на улицах Гагарина, Алма-Атинской, Калинина, Новороссийской, Октябрьской, Ленина и других.