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Общество17 января 2022 17:58

Более тысячи детей задействованы в программе «Плавание для всех» в Краснодаре

Всеобуч по плаванию организован в городских школах и детских садах
Евгения ХАЛИКОВА
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Юные краснодарцы занимаются плавание по федеральной программе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Юные краснодарцы занимаются плавание по федеральной программе. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре реализуется федеральная программа по обучению плаванию детей. Свыше тысячи юных краснодарцев задействованы во «Всеобуче по плаванию». Это ученики двух городских школ № 82 и № 90 и муниципального детского сада № 196. Мэр краевого центра Андрей Алексеенко дал поручение организовать занятия плаванием на базе остальных общеобразовательных учреждений Краснодара.

— Проект направлен на эффективное физическое развитие и укрепление здоровья ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, популяризацию плавания, профилактику детского травматизма на воде. Во время занятий дети проходят закаливание, учатся уверенно держаться на воде, осваивают простые способы плавания, — рассказал директор департамента образования Алексей Некрасов.

В лицее № 90 реализуют программу допобразования, которая получила положительную рецензию Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Занятия проводят с 644 детьми Юбилейного микрорайона.

Всего в общеобразовательных организациях Краснодара 16 бассейнов, часть из них нуждаются в ремонте. Работы будут выполнены после проведения обследования объектов и выделения дополнительного финансирования.