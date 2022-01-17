В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 жильцов

В Сочи в жилом доме полностью выгорел этаж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Свердлова вспыхнул пожар. Пламя распространилось достаточно быстро, и к моменту прибытия пожарных огонь бушевал уже на всем этаже. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.

- На тушение пожара в 18:17 было подано 6 стволов «Дельта», создано 3 звена газодымозащитной службы и создан резерв в частях, если данных сил было бы недостаточно, - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек. Погибших и пострадавших нет. в 19:20 возгорание было ликвидировано. Пятый этаж в доме выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.