Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия17 января 2022 18:19

В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 жильцов

Пожаром была охвачена площадь 400 кв. м
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Сочи в жилом доме полностью выгорел этаж

В Сочи в жилом доме полностью выгорел этаж

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи на последнем этаже пятиэтажного дома по улице Свердлова вспыхнул пожар. Пламя распространилось достаточно быстро, и к моменту прибытия пожарных огонь бушевал уже на всем этаже. Как сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю, площадь возгорания составила 400 кв. м.

- На тушение пожара в 18:17 было подано 6 стволов «Дельта», создано 3 звена газодымозащитной службы и создан резерв в частях, если данных сил было бы недостаточно, - сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 20 человек. Погибших и пострадавших нет. в 19:20 возгорание было ликвидировано. Пятый этаж в доме выгорел полностью. Причина пожара устанавливается.