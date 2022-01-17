Участником 15-го фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи станет Эмир Кустурица

Эмир Кустурица и TNSO выступят в Сочи. Фото: emir_kusturica_and_tnso

Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra выступят на юбилейном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи. Концерт сербского музыканта и кинорежиссера запланирован на 23 февраля и пройдет в Зимнем театре. Самый дешевый билет на выступление стоит 2,5 тр, вип-места обойдутся в 5 тр.

Известно, что это еще не все сюрпризы. Однако впервые за историю мероприятия полная программа фестиваля держится в секрете от зрителей.

- Это особенный для нас год, и мы запланировали невероятно насыщенную программу. Именно поэтому было принято решение анонсировать проекты Юбилейного фестиваля частями, и каждую неделю будем публиковать обновления программы фестиваля 2022 года, - рассказали в оргкомитете 15 зимнего международного фестиваля искусств в Сочи.

Фестиваль искусств проходит ежегодно и объединяет на своих площадках выдающихся представителей оперы, балета, театра и кинематографа.