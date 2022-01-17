В Новороссийске пройдут общественные слушания проекта строительства «Южного обхода»

В Новороссийске горожане выскажутся за и против строительства "Южного обхода" Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новороссийске 27 января пройдут общественные слушания проекта строительства «Южного обхода». Чтобы принять участие в слушаниях и высказать свое мнение, горожане должны заблаговременно подать письменную заявку.

- Для ознакомления с материалами публичных слушаний, подачи письменных заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления всем желающим следует обратиться в администрацию Новороссийска, также там будут принимать и заявку на участие в слушаниях, - рассказали в мэрии города-героя.

Начало строительства автодороги запланировано на 2022 год и завершится в 2024-м. «Южный обход» станет одной из ключевых составляющих нового транспортного узла Новороссийска, он соединит южную и западную части города и позволит перенаправить потоки машин, тем самым избавив центр город от автомобильных пробок. Проектная протяжённость дороги 26 км, ширина проезжей части 21 метр. Магистраль будет иметь 4 полосы и дублёры. В строительство дороги планируют вложить 19 млн рублей.