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Происшествия17 января 2022 23:00

Находящаяся в федеральном розыске преступница покусала полицейского в Краснодарском крае

Женщина оказала сопротивление при задержании
Евгения ХАЛИКОВА
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Полицейского покусала женщина, находящаяся в федеральном розыске

Полицейского покусала женщина, находящаяся в федеральном розыске

Фото: Алексей ФОКИН

Полицейским Краснодара удалось установить местонахождение 35-летней женщины, которая находилась в федеральном розыске. Во время задержания подозреваемая в совершении преступления оказала сопротивление стражам порядка и пустила в ход зубы.

- Женщина укусила за указательный палец левой руки лейтенанта полиции. Полицейскому понадобилась помощь врачей. Его доставили в больницу, где рану промыли и наложили повязку, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Женщина задержана и доставлена в суд для избрания меры пресечения. К инкриминируемым ей преступлениям теперь добавится оказание сопротивления при задержании.