Косуля сбила машину полицейского на Кубани

В Краснодарском крае полицейский сбил косулю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Недалеко от Горячего Ключа на автотрассе Кубанская-Саратовская произошло ДТП с участием полицейского и косули. Животное перебегало проезжую часть дороги слева по ходу движения, однако полицейский не смог избежать столкновения с несущейся косулей.

- В результате аварии транспортное средство получило повреждение. Известно, что полицейских передвигался на личном автомобиле в рабочее время и в гражданской одежде. Сообщение было зарегистрировано. По факту ДТП вынесен отказ о возбуждении административного дела, - сообщил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

Кстати, в стране действуют штрафы за сбитых на автодорогах диких животных. Это своеобразная плата в качестве возмещения причинённого ущерба дикой природе. В 2022 году указом Минприроды штраф за сбитую автомобилистом косулю составляет 40 тысяч рублей. Однако в случае отказа в возбуждении административного дела водитель признается невиновным и избегает материального наказания.