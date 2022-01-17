В Адыгее отменены крещенские купания

Крещенские купания в Адыгее отменены Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее в 2022 году отменены традиционные крещенские купания. Это связано со сложной эпидемиологической обстановкой. Информацию подтвердили в пресс-службе Майкопской и Адыгейской епархии.

— В дни празднования Святого Богоявления — Крещения Господня, не планируется проведения массовых купаний прихожан в приходах Майкопской и Адыгейской епархии. Это вынужденные меры из-за сохраняющихся ограничений по предотвращению заболевания и недопущению распространения Covid-19 в регионе, - рассказал архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон.

Православные смогут освятить воду в любом храме на территории республики. Эта возможность будет 18 и 19 января после утреннего или вечернего богослужений. Ночная литургия также отменена.