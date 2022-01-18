Узнали, где будут отключения света в Сочи 18 января 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 18 января запланированы веерные отключения электроэнергии. Без света останутся жители более 50 улиц. По данным энергетиков, ограничения коснутся жителей всех внутригородских округов курорта. На их территории пройдут планово-предупредительные работы, которые невозможно провести под напряжением.

Адлерский район:

18 января с 08:00 до 20:00 не будет света на улицах Кирова, Красная Горка, Крупской, Ульянова и в переулке Демократический.

Хостинский район:

18 января с 03:00 до 07:00 будут лишены благ цивилизации обитатели улицы Центральной в селе Воронцовка, улицы Калиновый в селе Измайловка, а также улиц Метелева, Я. Фабрициуса, Водораздельной, Транспортной, Дмитриевой и Курортного проспекта.

В Центральном районе работы повлекут отключения на улицах Восточной, Виноградной, Труда, Армянской, Ландышевой, а также в переулках Комбинатовский, Речной, Овощной, 17/24, Армянский, 11, и в садовых товариществах «Восход», "Бриз", "Железнодорожник - 73 км", «Железнодорожник».

Лазаревский район

18 января несколько часов проведут без электроэнергии жители улицы Асарэтх в ауле Хаджико, а также проживающие в переулках Гурыт, Зэкошныг, Еловский, частично будет обесточен поселок Мирный.