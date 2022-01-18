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Здоровье17 января 2022 21:27

Глава Сочи прошел процедуру ревакцинации от коронавируса

Всего на курорте привито 80% населения
Евгения ХАЛИКОВА
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Мэр Сочи прошел ревакцинацию

Мэр Сочи прошел ревакцинацию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Сочи Алексей Копайгородский прошел процедуру ревакцинации от коронавируса. Об этом мэр курорта сообщил в соцсетях, отметив, что его сопровождала супруга.

- Мы вакцинировались от коронавируса в июле прошлого года, и сейчас, спустя полгода, по рекомендации врачей прошли ревакцинацию. Прививка от COVID-19 одна из самых действенных мер, чтобы обезопасить себя, своих близких и окружающих и сформировать коллективный иммунитет, - сообщил в Telegram-аккаунте Алексей Копайгородский.

Копайгородский рассказал, что более 271 тысячи сочинцев вакцинированы от COVID-19, это 80% взрослого населения. Однако из-за угрозы вспышки нового штамма «омикрон» в городе продолжают действовать антиковидные меры.

В Сочи открыты 25 прививочных пунктов, по сообщениям медиков, все кабинеты снабжены вакциной.