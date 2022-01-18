Что произошло за ночь 18 января в Краснодарском крае: Находящаяся в федеральном розыске преступница покусала полицейского

Что произошло за ночь 18 января 2022 года. Находящаяся в федеральном розыске преступница покусала полицейского в Краснодарском крае. Женщина оказала сопротивление при задержании.

Косуля сбила машину полицейского на Кубани. Несмотря на действующую в стране систему штрафов за сбитых диких животных, страж порядка избежал наказания.

В Сочи из горящей пятиэтажки эвакуировали 20 жильцов. Пожаром была охвачена площадь 400 кв. м.

Более 640 тысяч человек вакцинировались от COVID-19 в Краснодаре. Ежедневно в краевом центре прививаются 850 человек.