Жителю Сочи грозит уголовное дело за коллекцию государственных наград

Полицейские проводят проверку
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Сочи силовики наведались к мужчине, который коллекционирует государственные награды. Правоохранители узнали, что местный житель часть наград купил на аукционах. Теперь ему грозит уголовное дело.
- У сочинца обнаружено и изъято 29 медалей. Предварительно, они относятся к государственным наградам СССР. Со слов гражданина, часть наград ему достались по наследству, а часть он приобрел на аукционах для коллекции, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.
В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.