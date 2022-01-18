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18 января 2022 5:24

Жителю Сочи грозит уголовное дело за коллекцию государственных наград

Он покупал медали на аукционах
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Полицейские проводят проверку

Полицейские проводят проверку

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Сочи силовики наведались к мужчине, который коллекционирует государственные награды. Правоохранители узнали, что местный житель часть наград купил на аукционах. Теперь ему грозит уголовное дело.

- У сочинца обнаружено и изъято 29 медалей. Предварительно, они относятся к государственным наградам СССР. Со слов гражданина, часть наград ему достались по наследству, а часть он приобрел на аукционах для коллекции, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В настоящее время проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.