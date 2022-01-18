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Происшествия18 января 2022 5:50

Дом и три автомобиля сгорели ночью в Сочи

Пожар потушили, но имущество спасти не удалось
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Очаг возгорания устанавливается

Очаг возгорания устанавливается

Пожар вспыхнул в 1:23 18 января в поселке Дубравный на аллее Челтенхема. Очевидцы вызвали спасателей. Возгорание потушили, но огонь успел уничтожить дом и три машины.

- По приезде пожарных горело одноэтажное здание и три автомобиля. Огонь охватил 100 квадратных метров. В 2:30 пожар был ликвидирован, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, пострадавших нет. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. На месте работали 11 спасателей и 3 единицы техники.