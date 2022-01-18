В Краснодаре после дождя откачивают воду по пяти адресам

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На Краснодар 18 января обрушился дождь со снегом. Из-за осадков под водой оказалось несколько участков дорог. В городе работает откачивающая техника.

- Сейчас спецтехника откачивает воду на улицах Парижская, 9-я Тихая, Есенина, Бульвар Строителей, пересечение Братьев Черников и Екатериновской, - сообщили в мэрии.

Заявки на откачку воды продолжают поступать. Далее машины поедут на Тополиную, Бисерную, Комсомольскую.

Дожди со снегом ожидаются в течение всего дня. Вечером в городе будут обрабатывать мосты и путепроводы от гололеда.