В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской отрегулировали работу нескольких светофоров

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В Краснодаре на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы скорректировали работу светофоров. На заторы из-за оборудования жители пожаловались в соцсетях.

- Из-за нарушения синхронизации работы светофоров был затруднен выезд из ЖК «Панорама». В настоящее время транспорт нормально выезжает из густонаселенного жилого комплекса, - отметили в мэрии.

Кроме этого, светофор на пересечении 40-летия Победы и Героев-Разведчиков заработал в адаптивном режиме. Он сам регулирует очередность пропуска, учитывая скопление машин.