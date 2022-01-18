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Общество18 января 2022 7:17

В Краснодаре на улице Восточно-Кругликовской отрегулировали работу нескольких светофоров

Поменять время простили местные жители
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре на пересечении улиц Восточно-Кругликовской и Жлобы скорректировали работу светофоров. На заторы из-за оборудования жители пожаловались в соцсетях.

- Из-за нарушения синхронизации работы светофоров был затруднен выезд из ЖК «Панорама». В настоящее время транспорт нормально выезжает из густонаселенного жилого комплекса, - отметили в мэрии.

Кроме этого, светофор на пересечении 40-летия Победы и Героев-Разведчиков заработал в адаптивном режиме. Он сам регулирует очередность пропуска, учитывая скопление машин.