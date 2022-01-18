Уровень рек в Северском районе Кубани поднялся до критических отметок

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18 января Краснодарский край накрыла непогода. На регион обрушились дожди со снегом. Из-за осадков, по данным на 10:30 утра, уровень двух рек, которые находятся в Северском районе, поднялся до критических отметок. Вода продолжает приходить.

На тревожных уровнях находятся еще восемь рек в регионе. Ситуацию мониторят спецслужбы.

Ранее в МЧС предупреждали, что из-за осадков реки могут выйти из берегов. Дожди со снегом сейчас атаковали центральную часть Краснодарского края. По прогнозам, лить и заметать в регионе будет в течение дня.