На Кубани стартовал новый этап программы туристического кешбэка

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На отдых в Краснодарский край можно приехать со скидкой. Нужно лишь забронировать поездку с 18 января по 30 апреля, оплатить картой «МИР» и получить скидку в 20%. Но при этом возврат не может превышать 20 тысяч рублей.

- На сайте мирпутешествий.рф в новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Для отдыхающих доступно более 2 млн предложений, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Благодаря туристическому кешбэку Кубань вывела турпоток на допандемийный уровень.