Более 13 км сетей водоснабжения построят в районе Западного обхода Краснодара

При строительстве учтены и объекты на стадии строительства Фото: krd.ru

Более 13 километров сетей водоснабжения построят в районе Западного обхода Краснодара. На участке уже проложены 4 километра, сообщает пресс-служба городской администрации.

Новые сети рассчитаны улучшить водоснабжение по улицам им. Дзержинского и Красных Партизан. В том числе подключение проведут и для домов и объектов на стадии строительства.

- В 2021 году компания выполнила перекладку почти 13 километров сетей водоснабжения, в 2022 такие работы пройдут на 15,2 километра сетей, - отметил гендиректор водоканала Краснодара Дмитрий Павлюченко. – В прошлом году в районе Западного обхода удалось проложить 4 километра труб, работы продолжаются. Этим водопроводом мы «закольцуем» два водозабора - «Витаминкомбинат» и «Елизаветинский». На северо-западе и западе города мы обеспечиваем этим проектом водоснабжение всей застройки, которая там ведется.