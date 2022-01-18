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Общество18 января 2022 8:37

Жители Краснодара пожаловались на огромные ямы на дороге перед поселком Индустриальным

Водители вынуждены объезжать по встречке
Светлана ОВДЕЙ
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Огромные ямы мешают автомобилистам проезжать по трассе Фото: кадр из видео

Огромные ямы мешают автомобилистам проезжать по трассе Фото: кадр из видео

Жители Краснодара пожаловались на огромные ямы на дороге перед поселком Индустриальным. Видео с кадрами разбитой дороги появилось в социальных сетях. Крупные ямы затрудняют движение автомобилистов.

- Перед поселком Индустриальным разворачивается такая вот картина. Яма просто неимоверная! - рассказывает один из водителей.

В том числе ямы создают и угрозу возникновения ДТП. Для объезда разбитой трассы автомобилистам приходится выезжать на встречную полосу.