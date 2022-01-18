За сутки в регионе от коронавируса скончались 7 человек Фото из архива КП

На Кубани за сутки COVID-19 подтвердился у 715 человек, в том числе у 61 ребенка. Самому младшему пациенту 11 месяцев, самому старшему – 94 года. Об этом сообщает Оперативный штаб региона.

Так, в Краснодаре зарегистрировано 337 новых пациентов, в Сочи – 52, в Тимашевском районе – 49, в Новороссийске – 45, в Белореченском районе – 28, в Армавире – 27, в Северском районе – 16, в Анапе – 13, в Горячем Ключе – 11, в Кавказском – 10. По 9 заболеваний - в Геленджике, Кореновском, Славянском и Тихорецком муниципалитетах, по 8 - в Динском и Успенском, по 7 - в Гулькевичском и Туапсинском, по 6 - в Абинском, Курганинском, Лабинском и Приморско-Ахтарском.

- В Ленинградском, Отрадненском и Темрюкском районах получено по 5 положительных результатов, в Каневском – 4, в Апшеронском, Крымском и Усть-Лабинском – по 3, в Кущевском и Новокубанском – по 2. По 1 заболевшему выявлено в Выселковском, Ейском, Мостовском, Павловском и Тбилисском муниципалитетах, - сообщает Оперштаб края.

За сутки на Кубани от осложнений скончались 7 человек. На аппаратах ИВЛ находятся 120 пациентов, 9 – на ЭКМО.