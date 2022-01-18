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Общество18 января 2022 9:11

Более 38 млн рублей от оплаты парковок пополнили бюджет Краснодара в 2021 году

А число оплаченных мест в краевом центре выросло в 5 раз
Светлана ОВДЕЙ
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А с 10 января стоимость парковки в Краснодаре увеличилась Фото: krd.ru

А с 10 января стоимость парковки в Краснодаре увеличилась Фото: krd.ru

Более 38 миллионов рублей от оплаты парковок пополнили бюджет Краснодара в 2021 году. В том числе выросло и число оплаченных мест – показатель увеличился в 5 раз. Об этом сообщили на совещании мэрии Краснодара.

А за вторую половину года выписаны почти 23 тысячи штрафов на 58 миллионов рублей, оплачены из которых 30. За нарушения в краевом центре привлечены более 36 тысяч автомобилистов.

Напомним, в Краснодаре с 10 января увеличили стоимость парковки. Оплата мест стала дифференцированной – цена зависит от района города.