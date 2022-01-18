Кадастровая палата Кубани предлагает способ получить выписку из ЕГРН в электронном формате Фото из архива КП

Кадастровая палата Кубани предлагает способ получения выписки из ЕГРН в электронном формате. Документ, подтвержденный электронной подписью, имеет такую же юридическую силу, сообщают в пресс-службе учреждения.

При помощи сервиса по заказу электронных выписок из ЕГРН Федеральной кадастровой палаты spv.kadastr.ru можно быстро запросить сведения из госреестра в режиме online без электронной подписи. Запроса обрабатывается в течение нескольких минут, максимальное количество выписок, которое можно выбрать для одного заказа, – 500.

Через электронный сервис Кадастровой палаты оформляются такие выписки, как: об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; об объекте недвижимости; о переходе прав на объект недвижимости; о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве; Кадастровый план территории.

- Электронная выписка ЕГРН заверяется электронной подписью и имеет такое же юридическое значение, что и бумажная выписка с печатью, такой формат подходит для направления документов в электронном виде. С помощью сервиса можно просмотреть общедоступные сведения об объектах online бесплатно, не заказывая выписку», – отметила замдиректора Кадастровой палаты по Краснодарскому краю Светлана Галацан.

Сервис позволяет не только просматривать информацию обо всех объектах недвижимости, но и проверить наличие ограничений в свою пользу. При заказе множества выписок можно просматривать и скачивать по одной выписке по мере готовности, не ожидая весь пакет документов.

Для авторизации необходимо войти в личный кабинет через Единую систему идентификации и аутентификации Госуслуг.