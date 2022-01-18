27 энергообъектов Адыгейского филиала «Россети Кубань» пострадали по вине сторонних лиц в 2021 году

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики Адыгейского филиала «Россети Кубань» в 2021 году зарегистрировали 27 фактов повреждений энергооборудования по вине сторонних лиц в результате дорожно-транспортных происшествий и незаконного спила деревьев вблизи охранных зон воздушных линий электропередачи. Общая сумма материального ущерба для филиала энергокомпании составила порядка 780 тыс. рублей.

В подавляющем большинстве случаев действия сторонних лиц привели к повреждению проводов и опор воздушных линий электропередачи и стали причиной нарушения энергоснабжения потребителей и социальных объектов. По всем фактам повреждения энергооборудования направлены заявки в территориальные ОМВД для определения виновных и взыскания материального ущерба. На сегодняшний день предприятию возмещен ущерб на сумму 761 тыс. рублей.

Фото: «Россети Кубань»

Энергетики призывают быть предельно внимательными и осторожными возле объектов электросетевого комплекса – линий электропередачи и подстанций, избегать с ними любого контакта и строго соблюдать правила электробезопасности вблизи электроустановок.

Во избежание ДТП водителям необходимо следовать предписаниям дорожных знаков, не нарушать скоростной режим и избегать резких маневров при перестроении и торможении. Столкновение с энергообъектами может закончиться трагически для участников дорожного движения и стать причиной нарушения электроснабжения населения.

Фото: «Россети Кубань»

Адыгейские электрические сети напоминают физическим и юридическим лицам о запрете на проведение любых видов работ в охранных зонах ЛЭП без письменного согласования с сетевой организацией.

О фактах нарушения электроснабжения необходимо сообщать по телефону единой горячей линии «Россети Кубань» – 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный).