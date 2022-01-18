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Общество18 января 2022 9:44

Улица Красная в Краснодаре не будет пешеходной в выходные и праздники до 1 марта

Ограничения в краевой столице продлили
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Антиковидные ограничения на улице Красной в Краснодаре вводили до 18 января. Сегодня стало известно, что их продлили до 1 марта.

- Из-за продления антиковидных ограничений улица Красная не будет пешеходной в выходные и праздники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ограничения продлили вместе с режимом повышенной готовности. Это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Транспорт будет ездить в обычном режиме.