Улица Красная в Краснодаре не будет пешеходной в выходные и праздники до 1 марта

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Антиковидные ограничения на улице Красной в Краснодаре вводили до 18 января. Сегодня стало известно, что их продлили до 1 марта.

- Из-за продления антиковидных ограничений улица Красная не будет пешеходной в выходные и праздники, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Ограничения продлили вместе с режимом повышенной готовности. Это одна из мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Транспорт будет ездить в обычном режиме.