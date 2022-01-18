Основные работы завершат в 2022 году Фото: пресс-служба краевой администрации

На 90% отреставрировали фасад Дома кубанской журналистики в Краснодаре. Почти за три месяца на объекте, что находится на углу улиц Красноармейской и Гоголя, выполнили треть от запланированных работ, сообщает пресс-служба краевой администрации.

- Установлены перекрытия, завершается устройство монолитных конструкций и перегородок. Реставрацию главных фасадов выполнили на 90%, дворовых – на 80%, замену кровли – на 95%, также установили блочный тепловой пункт, – рассказал вице-губернатор Кубани Евгений Наумов. - На объекте задействованы 54 реставратора и строителя.

В здании установлены треть окон, дверей и витражей главных фасадов, завершены более половины работ отделки стен и перегородок. Рабочие проводят оборудование систем отопления, электро- и водоснабжения, вентиляции, связи и сигнализации.

Основные работы на объекте, построенном 100 лет назад, завершат уже в этом году.