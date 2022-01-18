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Общество18 января 2022 10:20

Река разрушила мост и подмыла берег в Крымском районе

Участок моста поврежден в станице Нижнебаканской
Светлана ОВДЕЙ
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Ремонт участка начнут в ближайшее время Фото: t.me/sergeyi_les

Ремонт участка начнут в ближайшее время Фото: t.me/sergeyi_les

Река разрушила мост и подмыла берег в Крымском районе. Участок дороги поврежден в станице Нижнебаканской. Об этом сообщает глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

- Сейчас мост перекрыт, автомобильное движение на пересечении улицы М. Горького и переулка Речного в районе стадиона приостановлено. У жителей есть альтернативный путь, - написал Сергей Лесь.

Уточняется, что ремонтные работы начнут в ближайшее время. Водителей просят быть осторожными на дороге.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о подъеме уровня рек в регионе. Тревожного уровня из-за непогоды достигли восемь водоемов.