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Общество18 января 2022 10:33

В детских садах и школах Кубани усилят меры эпидбезопасности

В игровых комнатах проведут проверки
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Дети стали чаще болеть

Дети стали чаще болеть

Последнюю неделю в Краснодарском крае зафиксирован рост заболеваемости среди детей. Власти поручили усилить меры безопасности в детских садах и школах.

- Школы, детсады, учреждения дополнительного образования проверят на предмет соблюдения всех мер, которые предусмотрены предписанием. При необходимости за счет краевого бюджета докупить рециркуляторы, средства дезинфекции, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В регионе проверят и детские игровые комнаты. В настоящее время закрытых образовательных учреждений в крае нет. Но при этом 22 группы из-за коронавируса закрыли в 10 садах и семь классов в семи школах отправили на удаленку.