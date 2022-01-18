В детских садах и школах Кубани усилят меры эпидбезопасности

Дети стали чаще болеть

Последнюю неделю в Краснодарском крае зафиксирован рост заболеваемости среди детей. Власти поручили усилить меры безопасности в детских садах и школах.

- Школы, детсады, учреждения дополнительного образования проверят на предмет соблюдения всех мер, которые предусмотрены предписанием. При необходимости за счет краевого бюджета докупить рециркуляторы, средства дезинфекции, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

В регионе проверят и детские игровые комнаты. В настоящее время закрытых образовательных учреждений в крае нет. Но при этом 22 группы из-за коронавируса закрыли в 10 садах и семь классов в семи школах отправили на удаленку.