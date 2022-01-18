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Общество18 января 2022 10:41

Режим повышенной готовности до 21 января объявили в Крымском районе

Оперативные службы работают в усиленном режиме
Светлана ОВДЕЙ
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Режим повышенной готовности до 21 января объявили в Крымском районе

Режим повышенной готовности до 21 января объявили в Крымском районе

Режим повышенной готовности до 21 января объявили в Крымском районе. Здесь, как и по всему краю, прогнозируют ухудшение погоды. Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Лесь в своем telegram-канале.

- 18 января в Крымском районе прогнозируется возникновение ЧС, происшествий из-за дождя и мокрого снега, подъемов уровней воды в реках до неблагоприятных отметок, возможных подтоплений территорий, усиления ветра до 25 метров в секунду. Режим повышенной готовности будет действовать до 21 января, - сообщил глава района.

Оперативные службы работают в усиленном режиме. Пешеходов и автомобилистов просят быть осторожными.