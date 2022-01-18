Аэропорт Краснодара приостановил работу до 18:00

Аэропорт Краснодара временно закрыт до 18:00 Фото из архива КП

Аэропорт Краснодара остается временно закрытым из-за непогоды. Воздушная гавань приостановила работу до 18:00. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

- На вылет задержан рейс авиакомпании Utair в Сочи, на прилет - два рейса авиакомпании «Победа» из Москвы (Внуково) и Казани. Шесть рейсов отменены, в том числе рейс "Тамбов-Краснодар-Тамбов" авиакомпании "РуСлайн", из Казани - авиакомпании «Победа». Пассажиров рейсов Краснодар-Санкт-Петербург авиакомпании Smartavia и Краснодар - Москва (Домодедово) авиакомпании S7 отправят через Анапу, - сообщили в пресс-службе.

Еще четыре рейса ушли на запасные аэродромы. Перенаправили в Ростов-на-Дону рейс авиакомпании «Россия» из Санкт-Петербурга, S7 из Новосибирска, PegasFly из Москвы (Шереметьево) и Ямал из Нового Юренгоя. А рейс авиакомпании S7 из Москвы (Домодедово) направлен на запасной аэродром в Анапу, авиакомпании из Ферганы - в Ставрополь. Рейс авиакомпании Utair из Волгограда приземлился в Минеральных Водах.