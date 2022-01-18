На участке работают дорожные службы Фото: ОГИБДД Абинского района

Участок трассы Краснодар-Верхнебаканский регулируют из-за перелива воды. На 83-м и 89 километрах дороги А-146 работают сотрудники ДПС и дорожные службы. Об этом сообщает ОГИБДД Абинского района.

- Сотрудники ДПС регулируют ситуацию. Дорожные службы ликвидируют перелив воды на трассе, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Крымском районе река разрушила мост и подмыла берег. Движение на участке приостановлено.