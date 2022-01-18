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Здоровье18 января 2022 11:16

54 мониторинговые группы проверяют соблюдение антиковидных мер в Краснодаре

За все время работы выписаны 4510 административных протоколов
Светлана ОВДЕЙ
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Мониторинговые группы проверяют досуговые места, ярмарки, ТЦ, общественный транспорт Фото из архива КП

Мониторинговые группы проверяют досуговые места, ярмарки, ТЦ, общественный транспорт Фото из архива КП

54 мониторинговые группы продолжают проверять соблюдение антиковидных мер в Краснодаре. За время работы уже выписаны 4510 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мониторинге задействован 141 человек – сотрудники администрации, полиции и казачества. Четыре группы работают на рынках, ярмарках, в ТЦ и гипермаркетах, 20 проверяют общественный транспорт, 30 – досуговые места.

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 марта. Действие всех антиковидных ограничений в регионе продолжается.