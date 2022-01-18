54 мониторинговые группы проверяют соблюдение антиковидных мер в Краснодаре

Мониторинговые группы проверяют досуговые места, ярмарки, ТЦ, общественный транспорт Фото из архива КП

54 мониторинговые группы продолжают проверять соблюдение антиковидных мер в Краснодаре. За время работы уже выписаны 4510 административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мониторинге задействован 141 человек – сотрудники администрации, полиции и казачества. Четыре группы работают на рынках, ярмарках, в ТЦ и гипермаркетах, 20 проверяют общественный транспорт, 30 – досуговые места.

Напомним, в Краснодарском крае режим повышенной готовности продлен до 1 марта. Действие всех антиковидных ограничений в регионе продолжается.