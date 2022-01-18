Штормовое предупреждение до 19 января из-за снегопада продлили в Сочи

Штормовое предупреждение из-за снегопада продлили в Сочи

Штормовое предупреждение из-за снегопада продлили в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С вечера 18 января, ночью и утром 19 января в Сочи ожидаются снегопады. Местами возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, в предгорьях пройдет сильный снег, - говорится в сообщении.

В горах выше 500 и 1000 метров над уровнем моря сохраняется лавиноопасность, на дорогах возможен гололед. А порывы ветра достигнут 15-18 метров в секунду.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что в Сочи самолеты в шторм кружат из-за невозможности приземлиться. Несколько авиалайнеров ушли на второй круг.