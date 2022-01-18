Продолжительность каждого урока - 28 минут Фото: пресс-служба краевой администрации

Новый сезон «Телешколы Кубани» стартует в крае. Уроки начнут транслировать уже 5 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

ТВ-уроки рассчитаны для учеников 9-11-х классов, которые готовятся к выпускным экзаменам. Посмотреть их можно в выходные в эфире канала «Кубань 24».

Продолжительность каждого урока – 28 минут. В новом сезоне «Телешколы Кубани» добавят темы по математической и естественно-научной грамотности для учеников девятых классов.