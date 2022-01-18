Днем в Краснодаре пробки достигли 6 баллов

Дорожная ситуация в Краснодаре ухудшается. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА
Непогода грозит превратить Краснодар в одну сплошную пробку. По данным на 15 часов, заторы в городе уже достигли 6 баллов, хотя пик нагрузки приходится на 17 часов. Красным цветом налились улицы Северная, Красных Партизан, Тургенева, Рашпилевская, Восточно-Кругликовская, Российская, Западный Обход.
Из-за снегопада аэропорт Краснодара временно закрыт до 18 часов. Шесть рейсов отменены, часть отправлены на запасные аэродромы в Анапе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Минеральных Водах.
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