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Общество18 января 2022 12:10

Днем в Краснодаре пробки достигли 6 баллов

Длительный снегопад ухудшил дорожную ситуацию
Оксана КАДОЧНИКОВА
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Дорожная ситуация в Краснодаре ухудшается. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Дорожная ситуация в Краснодаре ухудшается. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

Непогода грозит превратить Краснодар в одну сплошную пробку. По данным на 15 часов, заторы в городе уже достигли 6 баллов, хотя пик нагрузки приходится на 17 часов. Красным цветом налились улицы Северная, Красных Партизан, Тургенева, Рашпилевская, Восточно-Кругликовская, Российская, Западный Обход.

Из-за снегопада аэропорт Краснодара временно закрыт до 18 часов. Шесть рейсов отменены, часть отправлены на запасные аэродромы в Анапе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Минеральных Водах.

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