Пенсионер умер от удара в голову, который ему нанес сын

Сыну погибшего предъявлено обвинение Фото из архива КП

Пенсионер скончался от удара в голову, который ему нанес сын, в Усть-Лабинском районе Кубани. Мужчине предъявили обвинение. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

46-летний житель станицы Ладожской жил вместе с 71-летним отцом. В начале января сын мужчины поссорились. Тогда обвиняемый ударил пожилого отца в голову, а после пошел спать. Утром он обнаружил тело пенсионера.

- Врачи констатировали смерть потерпевшего, наступившую в результате причиненного повреждения. В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.