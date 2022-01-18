Дождевую воду откачивают на 13 улицах Краснодара Фото: krd.ru

Дождевую воду откачивают на 13 улицах Краснодара. В краевом центре ухудшилась погода – в разных частях города одновременно шли дожди и снег. Спецтехника выехала на улицы для ликвидации последствий, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, 16 машин работают на участках улиц 9-я Тихая, Бульвар Строителей, Тенистой, Парижской, Наримановской, Комсомольской, Дружной, им. Братьев Черников. Воду откачивают и по улицам им. Дежнёва/Просторной, им. Чернышевского/Первомайской, ул. Ростовское Шоссе/Автомобильной, 1-й Сторожевой и Российской.

Напомним, в Краснодаре с 17 по 19 января прогнозируют ухудшение погоды – сильные дожди, мокрый снег и шквалистый ветер.