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Общество18 января 2022 13:02

Более 600 авто для медучреждений Кубани планируют закупить к 2025 году

В 2022 году приобретут 192 автомобиля
Светлана ОВДЕЙ
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В 2022 году планируют закупить 192 авто Фото: пресс-служба краевой администрации

В 2022 году планируют закупить 192 авто Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 600 авто для медучреждений Кубани планируют закупить к 2025 году. 192 из них могут приобрести уже в этом году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– В 2022 году мы продолжим закупку автомобилей для скорой и неотложной помощи, что особенно актуально в пандемию, когда нагрузка на наших медиков и всю систему здравоохранения выросла в разы. Планируем приобрести 192 машины. Всего до 2025 года планируем закупить более 600 машин, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Автомобили закупят в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».