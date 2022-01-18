В 2022 году планируют закупить 192 авто Фото: пресс-служба краевой администрации

Более 600 авто для медучреждений Кубани планируют закупить к 2025 году. 192 из них могут приобрести уже в этом году, сообщает пресс-служба краевой администрации.

– В 2022 году мы продолжим закупку автомобилей для скорой и неотложной помощи, что особенно актуально в пандемию, когда нагрузка на наших медиков и всю систему здравоохранения выросла в разы. Планируем приобрести 192 машины. Всего до 2025 года планируем закупить более 600 машин, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Автомобили закупят в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».