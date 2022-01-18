Документы от врачей на получение соцвыплаты по ипотеке начнут принимать 20 января на Кубани

Для медработников рассчитана поддержка в размере 1 млн рублей Фото: admkrai.krasnodar.ru

Документы от врачей на получение социальной выплаты по ипотеке начнут принимать 20 января на Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Для получения поддержки - 1 миллиона рублей – специалист должен проживать в регионе в течение 10 лет, не иметь жилье либо площадь должна составлять менее 10 квадратных метров на одного члена семьи. В том числе врач должен занимать полную штатную должность. А после получения выплаты специалист нужно проработать 5 лет в бюджетных учреждениях Кубани по профессии.

- Прием документов будет организован 20-21 января, 24-28 января с 9:00 до 17:00, дополнительный день приема – 22 января с 9 до 16 часов. Принимать документы будут по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 276/1, кабинеты №707 и 708, - сообщили в министерстве здравоохранения края.

Списки претендентов передадут в министерство ТЭК и ЖКХ края до 1 февраля. В течение 10 дней их проинформируют о личной подаче документов.