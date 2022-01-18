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Общество18 января 2022 13:38

Трасса Краснодар – Верхнебаканский продолжает работу в штатном режиме

Из-за непогоды на участок дороги ранее вышла вода
Светлана ОВДЕЙ
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Трасса Краснодар – Верхнебаканский продолжает работу в штатном режиме Фото: Оперативный штаб края

Трасса Краснодар – Верхнебаканский продолжает работу в штатном режиме Фото: Оперативный штаб края

Трасса Краснодар – Верхнебаканский продолжает работу в штатном режиме. Из-за дождей на участок дороги ранее вышла вода, сообщает Оперативный штаб края.

- Вода вышла на 83-м и 89-м километрах федеральной дороги. Движение не останавливали, его регулировали сотрудники ДПС. Дорожная инфраструктура была к этому готова, каналы для отвода воды прочищены, - сообщили в Оперштабе региона.

Вода на участке ушла. Трасса продолжает работу в штатном режиме.