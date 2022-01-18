8500 сотрудников «Россети Кубань» прошли дополнительное обучение в 2021 году

Фото: «Россети Кубань»

В 2021 году компания «Россети Кубань» направила на курсы повышения квалификации и профессиональную переподготовку своих сотрудников более 75 млн рублей. В организациях дополнительного профессионального образования обучение прошли более 8500 работников энергокомпании, что составляет более 95% общей численности персонала.

Развитие персонала относится к числу приоритетных направлений кадровой и социальной политики «Россети Кубань». Компания реализует комплекс мероприятий, направленных на повышение профессиональной и управленческой компетентности сотрудников, увеличение производительности труда, сокращение производственных и экономических потерь, связанных с влиянием человеческого фактора. Обучение направлено на повышение уровня компетенций персонала - движущей силы компании на пути к достижению её стратегических целей.

Фото: «Россети Кубань»

Несмотря на сложные эпидемиологические условия, в том числе благодаря оперативному переходу на дистанционный формат обучения по части программ, план 2021 года был выполнен в полном объеме.

Основными партнерами «Россети Кубань» в направлении развития персонала являются корпоративный учебный центр «УДПО «Энергетический институт повышения квалификации».

В 2022 году компания «Россети Кубань» также планирует направить на мероприятия по обучению и развитию персонала порядка 75 млн рублей.