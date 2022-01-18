Банк Уралсиб удвоил объемы автокредитования по итогам 2021 года

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб по итогам 2021 года увеличил объемы автокредитования в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Всего за прошедший год банк выдал 16,3 тысячи кредитов на сумму 23,4 млрд рублей. Три четверти всех выдач составили кредиты на покупку нового автомобиля.

Средний размер кредита вырос в 1,5 раза – до 1,4 млн рублей. Портфель автокредитов на конец 2021 года составил 23 млрд рублей, показав рост в 1,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Активный рост объемов автокредитования обусловлен расширением продуктовой линейки с увеличением максимального срока кредитования до 7 лет, улучшением кредитного процесса, позволившим значительно ускорить принятие решений по заявкам на автокредит, а также ростом партнерской сети банка за счет привлечения крупных сетевых автодилеров.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».