Работа аэропорта Краснодара приостановлена до 22:00

Аэропорт Краснодара продлил временное закрытие до 22:00 Фото из архива КП

Аэропорт Краснодара продлил временную приостановку работы до 22:00. Это связано с непрекращающимся снегопадом, сообщили в воздушной гавани.

Несколько рейсов ранее были задержаны, отменены и отправлены на запасные аэродромы. Пассажиров рейсов Краснодар-Санкт-Петербург и Краснодар - Москва (Домодедово) отправили из Краснодара в Анапу для прибытия в города назначения.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань" сообщала о том, что непогода затрудняет и посадку авиалайнеров. В Сочи, например, несколько самолетов из-за невозможности приземлиться ушли на второй круг.