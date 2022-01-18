Как подготовиться к химиотерапии и почему не стоит ее бояться

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Химиотерапия – один и способов лечения онкологических заболеваний, который может использоваться самостоятельно или же в комплексе с другими методами. Основным оружием уничтожения раковых клеток в этом случае являются лекарственные препараты.

Как подготовиться к химиотерапии, как ее перенести с наименьшими последствиями и почему не стоит бояться этого способа лечения, в эфире программы «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» расскажет руководитель онкологической службы краснодарской клиники экспертной онкологии «Евроонко», онколог, химиотерапевт, действующий член Европейского общества онкологов (ESMO) и Российской Ассоциации онкоурологов, обладатель премии «Триумф-2020» в номинации «Успех в медицине» Антон Ёлкин.

Врач расскажет, нужно ли во время прохождения химиотерапии находиться в стационаре или в клинику следует приезжать только для получения препарата, после чего можно отправляться домой. А также о том, что подготовка к химиотерапии включает прием специальных препаратов, которые настраивают организм человека на нагрузки, связанные с применением лекарств.

Эфир программы «Здоровый разговор» с Антоном Ёлкиным состоится в пятницу, 21 января, и начнется в 17:00.