Жители восьми улиц остаются без света в Краснодаре Фото из архива КП

Жители восьми улиц остаются без света в Краснодаре. Авария на линии электропередачи произошла в Карасунском округе. Об этом сообщает ЕДДС города.

Так, свет временно погас в домах по улицам Пластуновской, Бригадной, Раздольной, Наримановской, Капитальной, Вольной, Шоссейной, Курганной. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номерам: 8(861)214-33-36, 050, 112.