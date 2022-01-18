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Здоровье18 января 2022 14:36

На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен

Тем временем в регионе от коронавируса привились 2,8 млн жителей
Светлана ОВДЕЙ
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Вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 2,8 млн жителей Фото из архива КП

Вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 2,8 млн жителей Фото из архива КП

В Краснодарском крае не выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

- В крае развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, из них свободно 25%. При необходимости готовы дополнительно открыть еще 2000 коек, - отметил глава региона. - Сегодня у нас есть необходимые запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, перебоев с поставками кислорода нет.

Тем временем вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 2,8 миллиона человек. В регионе продолжают работу 332 прививочных пункта, в том числе 99 мобильных.