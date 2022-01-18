На Кубани новый штамм COVID-19 «омикрон» не обнаружен

Вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 2,8 млн жителей Фото из архива КП

В Краснодарском крае не выявлены случаи заражения штаммом «омикрон». Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев на заседании координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

- В крае развернуто 28 ковидных госпиталей на 5700 коек, из них свободно 25%. При необходимости готовы дополнительно открыть еще 2000 коек, - отметил глава региона. - Сегодня у нас есть необходимые запасы лекарств, средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, перебоев с поставками кислорода нет.

Тем временем вакцинацию от коронавируса на Кубани прошли 2,8 миллиона человек. В регионе продолжают работу 332 прививочных пункта, в том числе 99 мобильных.