Строительство соцобъектов увеличится в два раза на Кубани

Возведение соцобъектов увеличится в два раза на Кубани Фото: пресс-служба краевой администрации

Возведение социальных объектов увеличится в два раза на Кубани. Финансирование по планам на 2022 год выросло на 11%. Об этом сообщили первый вице-губернатор края Игорь Галась.

– Рост объема средств предполагает решение более масштабных задач по развитию региона. Это строительство объектов социальной инфраструктуры - их количество увеличили почти в два раза, – отметил заместитель главы региона.

В 2021 году на строительство соцобъектов выделили около 51 миллиарда рублей. В этом году сумма составит 56,6 миллиарда – 5,6 миллиарда привлечены из госбюджета.

На Кубани планируют строить 60 социальных объектов, 29 из которых возведут до конца года. В том числе в крае появились четыре новых региональных проекта - «Модернизация первичного звена здравоохранения», «Сохранение уникальных водных объектов», «Развитие системы поддержки молодежи» и «Развитие туристической инфраструктуры».