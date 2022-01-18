Несмотря на непогоду аэропорт Краснодара возобновляет работу

Аэропорт Краснодара возобновляет работу

В аэропорту Краснодара объявили о возобновлении приема и отправки самолетов. Воздушная гавань была закрыта утром 18 января из-за циклона, накрывшего краевую столицу. Наземные службы оперативно расчистили взлетно-посадочные полосы, перрон и рулежные дорожки, но из-за непрекращающегося ливневого снегопада не получалось достигнуть хотя бы минимально допустимого коэффициента сцепления.

- Аэропорт Краснодара возобновляет работу с 19.00. Несмотря на то, что снегопад продолжается, наземные службы заканчивают расчистку взлетной полосы, рулежных дорожек и перрона, - сообщил руководитель пресс-службы аэропорта Виталий Коренюгин.

Из-за непогоды были задержаны 24 рейса, восемь из них ушли на запасные аэродромы Анапы, Ростова-на-Дону, Ставрополя и Минеральных Вод. Пассажиры будут доставлены в Краснодар на автобусах. Восемь рейсов были отменены, с людьми, купившими билеты на них, работают представители авиакомпаний.